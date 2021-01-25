Наймодніша вагітна модель: Ельза Госк гуляє у стильному молочному пальті та бейсболці

Шведську модель Ельзу Госк провідні модні видання вже давно зарахували до найстильніших вагітних майбутніх матусь. Це й не дивно, адже кучерява білявка щоразу доводить своїми виходами, що гідна всіх похвал.

Джерело: інстаграм Ельзи Госк

Ельза декілька тижнів не публікувала нових виходів, тож її прихильники, вочевидь, вже встигли засумувати за її бездоганними аутфітами.

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Госк перебуває на останніх місяцях вагітності, тож нам лише залишається насолоджуватися її стильними образами в такому чарівному становищі.

Образ Ельзи Госк

Для нового виходу шведська модель приміряла спортивний стиль. Ельза одягнула чорний лонгслів та лосини, які поєднала з молочними кросівками та білими шкарпетками. Ельза добре знається на стилі, тож без вагань доповнила такий спортивний образ з класичним молочним пальтом нижче колін.

Модний образ Госк довершила молочною бейсболкою, яка їй дуже личить та світло-сірою сумкою Chanel з білим пухнастим обрамленням по боках та на ручці. Майбутня матуся любить фотографуватися, тож прогулянка не обійшлася однією світлиною.

Окрім головного кадру, 32-річна манекенниця зробила ще декілька світлин на яких посміхалася та підтримувала свій округлий живіт.



Шведська модель показала стильний образ / Фото з інстаграму Ельзи Госк



Шведська модель показала стильний образ / Фото з інстаграму Ельзи Госк