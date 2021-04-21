20 квітня о 16 годині за київським часом Майкл Корс показав свою ювілейну колекцію. Для цієї знакової події шведська модель Ельза Госк представила з ніг до голови аутфіт від Michael Kors.

У період пандемії зірки стрітстайлу, знаменитості та супермоделі навчилися підтримувати покази дизайнерів у досить цікавий спосіб. Тепер перед початком прямих трансляцій зірки одягають брендове вбрання, проявляючи таким чином свою повагу та любов до бренду.

Зверніть увагу Дженніфер Лопес знялася у неймовірній фотосесії для глянцю InStyle: розкішні кадри

Michael Kors представив нову колекцію і провів показ в центрі Нью-Йорка на честь 40-річчя бренду. На показі були представлені 63 образи і в кожному з них був свій QR-код, в якому міститься інформація про архівний референс та історію його створення.

Молода матуся Ельза Госк не змогла долучитися до видовищного шоу, втім підготувала розкішний аутфіт.

Образ Ельза Госк

Шведська манекенниця одягнула бездоганний костюм чорний костюм в білу клітинку від Michael Kors, який цього сезону лише набирає популярності. Виріб складався з подовженого жакету та коротких шортів.

Клітинка – універсальний принт, який актуальний в будь-яку пору року. Її обожнюють абсолютно всі модниці, а дизайнери з року в рік пропонують нові варіації речей з візерунком в клітинку. Тож зверніть увагу саме на таку модель, адже виглядає вона дуже стильно та модно.

Бездоганний look Ельза доповнила салатовою сумкою-багетом з плетеною вставкою. Модель рідко одягає підбори, тож цього разу здивувала свою 6-мільйонну аудиторію.

Госк довершила аутфіт білими босоніжками на масивних підборах з широкими переплетеннями. Білявка розпустила кучеряве волосся, а на обличчі зробила яскравий макіяж. Манекенниця намалювала повіки салатовими тінями, підкресливши погляд чорним лайнером. Губи модель нафарбувала помадою коричневого кольору.

Образ знаменитості вподобали понад сотню тисяч користувачів, які відзначили, що такий наряд їй дуже личить.

Щоб побачити більше фото, гортайте праворуч