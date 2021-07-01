Попри те, що епоха "ангелів" білизняного бренду Victoria's Secret вже завершилася, Ельза все одно залишається однією з найсильніших та найпопулярніших моделей останніх років.

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Красуня часто публікує в інстаграмі кадри в цікавому вбранні, надихаючи армію фанаток зі всього світу на розкішні образи.

Ефектний look Ельзи Госк

Ельза Госк позувала на тлі стіни в байкерському образі. Інфлюенсерка одягнула чорний костюм, що складався із вкороченої сорочки на довгий рукав з накладними великими кишенями та штанів на високій посадці. Сорочка оголювала частину талії, тому додавала образу розслабленості.

Такий look модель поєднала з чорною широкою пов’язкою на голові. Біляве волосся дівчина не випрямляла, тож залишила природні кучері. Жодних аксесуарів до такого ефектного образу модель не додала, втім зробила незвичний для себе макіяж.

Манекенниця намалювала очі золотистими тінями та зробила масивні чорні стрілки підводкою, губи знаменитість нафарбувала помадою пісочного кольору. Під світлинами майже 7 мільйонів прихильників шведської красуні залишили позитивні коментарі .

"Сексуальна мама";

"Королева стилю";

"Яка ж ти гарна";

"Не можу натішитися цим незвичним образом";

"Ти так дивовижно виглядаєш, мила матуся".

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