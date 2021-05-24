Ельза Госк показала актуальний образ у білій сорочці та бежевих штанах: стильний кадр

Шведську манекенницю Ельзу Госк без вагань можна назвати іконою стилю. Кожним новим виходом модель привертає до себе увагу. Молода матуся приготувала для сотні тисяч прихильників новий аутфіт, який може приміряти кожна модниця для прогулянки містом.

Ангел "Victoria's Secret" насолоджується материнством на повну. Ельза присвячує увесь свій час донечці, втім не забуває про свій блог в інстаграмі, який читають 6 мільйонів користувачів. Знаменитість ділиться з прихильниками сторіз, у яких показує, як проходить день з її маленькою Тууліккі, а також публікує кадри з крихіткою на руках.

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Голубоока білявка продемонструвала стильний образ, яким може надихнутися кожна модниця. Для прогулянки Ельза обрала лаконічне вбрання, яке виглядає досить цікаво.

Образ Ельзи Госк

Шведська модель одягнула білу майку, а зверху – мінімалістичні білу сорочку розміру оверсайз. Модниця доповнила образ бежевими штанами палаццо, які вдосконалила коричневим ременем.

До стильного та лаконічного ауфіту Ельза підібрала світло-коричневі босоніжки на підборах. Знаменитість зав’язала волосся у пучок, навмисно незграбно випустивши декілька пасм.

Серед прикрас молода матуся обрала сріблястий ланцюжок на шию, а серед аксесуарів зробила ставку на коричневих сонцезахисних окулярах у формі півмісяця. На руках білявка тримала 3-місячну донечку, яку одягнула у махровий комбінезон.

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Ефектні образи

Модель Ельза Госк показує наймодніші штани цієї весни;