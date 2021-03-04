Ельза Госк захопила мережу струнким тілом після народження дитини: бездоганний образ
Шведська модель Ельза Госк, яка нещодавно стала мамою, дуже швидко повернулася у звичну для себе форму. Манекенниця вже встигла приміряти обтислий костюм та продемонструвати бездоганну фігуру.
Джерело:інстаграм Ельзи Госк
Знаменита модниця Ельза Госк до вагітності любила хизуватися своїм бездоганним струнким тілом, втім вона зуміла показати всім, що після народження зовсім не важко повернутися у свій попередній стан. Дівчина приміряла обтислий костюм, який ідеально підійде для святкових подій.
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Госк без вагань можна назвати іконою стилю. Її гардероб заповнений люксовими брендами та трендовими речами. "Ангел" Victoria's Secret чи не найперша з усіх селебретіз підхоплює модні тенденції та пропонує свої варіанти носіння тих чи інших речей.
Блакитноока білявка перебуває в гущі модної індустрії, тож бездоганно вписує усі останні тренди у свої вагітні образи.
Образ Ельзи Госк
Модель зробила кадр у стильному вбранні в дзеркалі свого розкішного будинку. Знаменитість приміряла молочний костюм, що складається з приталеної водолазки з високим горлом та спідниці від бренду Simonett. Довершила ніжний молочний образ Ельза коричневою сумкою від Wandler з ручкою із золотистого ланцюжка.
"Ангел" Victoria's Secret зробила природний макіяж. Дівчина лише підвела вії чорною тушшю, а пухкі губи нафарбувала улюбленою коричневою помадою. Своє кучеряве волосся Госк залишила розпущеним.
Ельза Госк показала стильний образ / Фото з інстаграму
Окрім цього, Ельза опублікувала інстаграм-сторіз зі своєю донечкою Тууліккі Джоан, яку народила від коханого Тома Дейлі. Госк не боїться показувати обличчя донечки, тож показала своїм шанувальникам милі кадри крихітки, поки вона спала у неї на грудях.
Ельза Госк зі своєю донечкою / Фото з інстаграм-сторіз
Ельза Госк зі своєю донечкою / Фото з інстаграм-сторіз
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