Шведська модель Ельза Госк, яка нещодавно стала мамою, дуже швидко повернулася у звичну для себе форму. Манекенниця вже встигла приміряти обтислий костюм та продемонструвати бездоганну фігуру.

Знаменита модниця Ельза Госк до вагітності любила хизуватися своїм бездоганним струнким тілом, втім вона зуміла показати всім, що після народження зовсім не важко повернутися у свій попередній стан. Дівчина приміряла обтислий костюм, який ідеально підійде для святкових подій.

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Госк без вагань можна назвати іконою стилю. Її гардероб заповнений люксовими брендами та трендовими речами. "Ангел" Victoria's Secret чи не найперша з усіх селебретіз підхоплює модні тенденції та пропонує свої варіанти носіння тих чи інших речей.

Блакитноока білявка перебуває в гущі модної індустрії, тож бездоганно вписує усі останні тренди у свої вагітні образи.

Образ Ельзи Госк

Модель зробила кадр у стильному вбранні в дзеркалі свого розкішного будинку. Знаменитість приміряла молочний костюм, що складається з приталеної водолазки з високим горлом та спідниці від бренду Simonett. Довершила ніжний молочний образ Ельза коричневою сумкою від Wandler з ручкою із золотистого ланцюжка.

"Ангел" Victoria's Secret зробила природний макіяж. Дівчина лише підвела вії чорною тушшю, а пухкі губи нафарбувала улюбленою коричневою помадою. Своє кучеряве волосся Госк залишила розпущеним.



Ельза Госк показала стильний образ / Фото з інстаграму

Окрім цього, Ельза опублікувала інстаграм-сторіз зі своєю донечкою Тууліккі Джоан, яку народила від коханого Тома Дейлі. Госк не боїться показувати обличчя донечки, тож показала своїм шанувальникам милі кадри крихітки, поки вона спала у неї на грудях.



Ельза Госк зі своєю донечкою / Фото з інстаграм-сторіз



Ельза Госк зі своєю донечкою / Фото з інстаграм-сторіз