Ельза Госк підкорила розкішним образом у сукні: чарівний кадр

Шведська модель Ельза Госк зачарувала мережу новим образом. Манекенниця приміряла обтислу трикотажну сукню, яка вдало підкреслює струнку талію.

Ельза Госк – одна з "найінстаграмніших" матусь. Вона одразу після народження донечки показала всьому світу її обличчя, а тепер публікує їхні спільні прогулянки та створює серію кадрів, демонструючи свій день у стильному образі та залаштункове життя у детальних світлинах.

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Образ Ельзи Госк

Ельза Госк вкотре вразила вишуканим стилем. Знаменитість одягнула трикотажну сіро-голубу сукню на довгий рукав від бренду Christopher Esber. Сукня пошита таким чином, щоб підкреслити струнку талію та навіть оголити живіт.

Елегантну сукню Госк поєднала з рожевими сабо з квадратним носком та ультрамодною сумкою-багетом. Білявка залишила своє кучеряве волосся розпущеним, а на обличчя нанесла природний макіяж, нафарбувавши лише губи улюбленою нюдовою помадою.

У серії кадрів модель показала свій улюблений диван відтінку молочного шоколаду, на якому вона досить часто робити кадри. Також у добірці під назвою "Домашні моменти" манекенниця опублікувала кадр своєї маленької донечки Тууліккі Джоан, піцу, котиків, квіти, сумки, вази та взуття.

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