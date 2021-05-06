Здається, Ельза Госк ніколи не стоїть перед шафою у роздумах, що ж їй одягнути. Бездоганний смак у шведської манекенниці закладений в крові, тож навіть не покидаючи свою оселю, вона обирає розкішний образ, який складається лише з двох елементів гардеробу – сукні та панами.

До теми Ельза Госк одягнула на прогулянку ніжну рожеву сукню та байкерську куртку-косуху: фото

"Ангел" Victoria's Secret Ельза Госк дуже любить вести блог в інстаграмі, тож для своєї 6-мільйонної аудиторії щодня публікує стильні образи, які захоплюють всіх фанатів.

Модель не дарма називають іконою стилю, адже її аутфітами надихаються мільйони модниць зі всього світу. Білявка вміє поєднувати простий одяг з останніми тенденціями, створюючи бездоганне комбо.

Насолоджуючись теплом і палким сонцем, Ельза позувала у власному саду сидячи на квітковому простирадлі. 32-річна шведка одягнула обтислу сукню довжини міді чорного кольору, головною родзинкою якої став глибокий виріз на спині.

Образ білявка довершила синьою панамою з білими квітами, яка чудово гармоніювала з простирадлом на зеленій траві. Стильний та простий аутфіт манекенниці вже зібрав сотню коментарів та понад 100 тисяч вподобань.



Стильний образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму



Стильний образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму