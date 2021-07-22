Ельза Госк одягнула трендову футболку 2020 року та чорні штани: красивий аутфіт

Шведська манекенниця – справжня ікона стилю. Вона не лише демонструє прихильникам останні модні новинки, але й дає другий шанс речам, які були трендовими минулого року. У футболці з наплічниками та класичних чорних штанах Ельза Госк вкотре привернула до себе увагу прихильників.

Молода матуся Ельза Госк підготувала для своєї 6-мільйонної аудиторії новий образ, який може приміряти кожна модниця.

Читайте також Жизель Олівейра показала 4 розкішні образи для літніх вечірок: фото

Деякі стилісти цього сезону назвали футболку з наплічниками антитрендом, втім Ельза Госк на своєму прикладі показала, що забутий всіма виріб можна легко застосувати у своєму аутфіті. Голубоока білявка обрала для прогулянки лаконічне вбрання, яке виглядає досить цікаво.

Образ Ельзи Госк

Шведська модель одягнула трендову футболку 2020 року з наплічниками. Такий елемент гардероба минулого літа був на піку популярності. До футболки Ельза підібрала класичні чорні штани, які доповнила коричневим ременем.

Для прогулянки містом Ельза обрала чорні черевики на тракторній підошві. Свій образ вона доповнила срібним ланцюжком на шиї та фактурними сонцезахисними окулярами з коричневою оправою.

До чорно-білого аутфіту манекенниця підібрала мінімалістичну молочну сумку з коричневою ручкою та монограмою бренду Aritzia. Модель розпустила волосся, а на обличчі зробила красивий макіяж. Вона нанесла на повіки золотисті тіні, підкреслила погляд маленькими чорними стрілками, а пухкі губи обвела коричневим олівцем та намалювала карамельним блиском.

Щоб побачити більше фото, гортайте праворуч