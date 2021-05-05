Під час останньої прогулянки шведська модель вразила мережу новим образом. Вона приміряла ніжну рожеву сукню в клітинку з чорною курткою-косухою оверсайз.

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Ельза Госк – найсильніший "ангел" білизняного бренду Victoria's Secret. Вона добре знається на трендах та любить поєднувати різні стилі одягу у своїх аутфітах. Стилістичний прийом, який використала манекенниця дуже легко повторити.

Образ Ельзи Госк

Знаменитість вирішила зіграти на контрастах фактур та кольорів, тож обрала для прогулянки коротку ніжно-рожеву сукню в клітинку, поверх якої одягнула чорну куртку оверсайз з надписом Balenciaga на рукаві.

В тон до сукні модель підібрала милі рожеві шкарпетки, які поєднала з трендовим взуттям весни – чорними шкіряними лоферами. Образ білявка доповнила золотистим ланцюжком та лакованою сумкою.

На обличчі Ельза зробила звичний для себе макіяж, нафарбувавши повіки світло-коричневими тінями, а губи – улюбленою помадою коричневого кольору.

Шведка любить публікувати в мережі серію кадрів з різним позуванням, втім цього разу вона показала своїй аудиторії звичайні світлини зроблені під час кавування в одному із закладів у передмісті Лос-Анджелеса.

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