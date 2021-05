Ельза Госк одягнула незвичайну сорочку печворк на прогулянку з донечкою: фото

Модель Ельза Госк щоразу обирає цікаві та досить стильні образи. Нещодавно молода матуся з’явилася в об’єктивах папараці у сорочці оверсайз виконаній у техніці печворк. Манекенниця гуляла з візочком зі своєю крихіткою Тууліккі.

Шведська модель завжди вражає своїх прихильників бездоганним смаком. Ельза любить стильно одягатися та показувати фанатам трендові образи.

Цього разу "ангел" Victoria's Secret не опублікувала свій новий образ в інстаграмі. Стильний look of the day зазнімкували streetstyle-фотографи.

Образ Ельзи Госк

Перед об’єктивом фотокамер манекенниця постала у сорочці з різних клаптиків тканин. Печворк у 2021 році дуже популярний. Нещодавно відверту сукню з клаптиків трикотажної тканини приміряла світська левиця Кім Кардашян, а зараз на прогулянку сорочку виконану в цій техніці приміряла Ельза Госк.

Непростий виріб модель доповнила короткими шортами тай-дай коричневого кольору. Доповнили такий стильний образ оранжеві класичні кеди Converse.

Білявка розпустила кучеряве волосся, нафарбувала губи коричневою помадою та довершила аутфіт окулярами півмісяцями із зеленою оправою. Також Госк одягнула бежеву маску.



Стильні образ Ельзи Госк / Copyright



Розкішні аутфіти Ельзи Госк