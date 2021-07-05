Ельза Госк на День незалежності США одягнула чорну сорочку та кольорову спідницю: фото

4 липня Сполучені Штати Америки відзначили 245-й День незалежності країни. У цей день американці відвідують урочисті події, дивляться святкові концерти та влаштовують барбекю. Шведська модель, яка живе і працює у США також долучилася до святкування. Білявка вирушила з чоловіком та дитиною на прогулянку, опублікувавши серію недільних кадрів в інстаграмі.

"Ангел" Victoria's Secret та відома модель показала своїй майже 7-мільйонній аудиторії, як вона провела недільний вихідний день зі своєю сім’єю. Ельза Госк часто хизується своєю бездоганною фігурою і для того, щоб тримати її у формі їй не обов’язково дотримуватися дієт чи відмовляти собі в чомусь.

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Білявка показала, як з чоловіком Томом Дейлі вони зупинилися в одному із закладів у передмісті Лос-Анджелеса на піцу та колу. Зазвичай для моделей така їжа та напій є табу, втім Ельза без проблем може з’їсти кілька шматків без шкоди для фігури.



Ельза Госк показала, як проводить День незалежності США / Фото з інстаграму

Образ Ельзи Госк

Знаменитість одягнула на прогулянку чорну обтислу сорочку, яку заправила в кольорову спідницю з вінтажної колекції Жана-Поля Готьє. Модель доповнила образ улюбленими чорними босоніжками від Chanel.

Кучеряве волосся манекенниця розпустила, прибравши частину пасм зеленим крабиком. До нього Ельза підібрала улюблений аксесуар – зелену сумку Bottega Veneta The Mini Jodie. Зірки інстаграму вигулюють цю сумку досить часто, адже вона красива, компактна і дуже стильна.

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