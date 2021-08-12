Ельза Госк прогулялася у кольоровій куртці та широких джинсах: суперстильний образ

Відома шведська модель продовжує ділитися з прихильниками кадрами зі свого життя. Цього разу знаменитість поділилася стильним образом, у якому вона вирушила на прогулянку зі своєю донечкою Тууліккі.

Ельзу Госк називають іконою стилю, і це зовсім не дивно, адже модель є однією з найстильніших дівчат в індустрії моди. Кожного дня вона постає перед камерою у цікавих образах та однією з перших демонструє на собі трендові новинки.

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11 лютого знаменитість вперше стала мамою. Ельза насолоджується материнством кожного дня, оскільки публікує в мережі милі кадри з донечкою та постійно публікує світлини з прогулянок. Учора, 12 серпня, маленькій дівчинці виповнилося пів року, тож модель опублікувала в мережі фото з важливої дати у своєму житті.

На прогулянку манекенниця одягнула стильний аутфіт, який зачарував усю її майже 7-мільйонну аудиторію.

Образ Ельзи Госк

Важливо дотримуватись вишуканого стилю не тільки в одязі, але й інтер’єрі. Допоможуть вам у цьому електрокаміниВиробники подбали не тільки про їхню якість і безпечність, але й про дизайн, який ідеально доповнить вигляд вашого помешкання.

Білявка одягнула білий топ з V-образним вирізом, який поєднала з широкими світло-голубими штанами Titan Jeans. На верх Ельза обрала різнокольорову куртку Benetton Formula F1 World Neylon, доповнивши образ білими кросівками New Balance.

Яскравий образ довершили чорні сонцезахисні окуляри Valentino за 12 тисяч гривень, вінтажна шкіряна стьобана сумка з кольоровими вставками від Chanel, яка коштує 147 тисяч гривень. Завершальною родзинкою став ланцюжок з позолоченого срібла з рожевим кулоном.



Стильний образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму



Стильний образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму