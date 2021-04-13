Молода матуся Ельза Госк не обходиться і дня без модних образів. Манекенниця кожного разу придумує стильні аутфіти та демонструє їх своїй 6-мільйонній аудиторії.

Шведська модель зачарувала мережу новим образом. Ельза приміряла жакет з базового гардероба, який цієї весни знадобиться всім.

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Класичний жіночий бежевий жакет – ознака гарного смаку, жіночності та елегантності. Якщо не так давно пальму першості тримали коричневі жакети, то тепер бежевий жакет відтінку у виграшному становищі. Ця універсальна річ прекрасно поєднується практично з усім гардеробом.

Жакет можна носити зі штанами, джогерами, лосинами, спідницями, шортами та сукнями. Чорний жакет вважається дуже похмурим для весни та літа, а от бежевий жакет завжди вдало виглядає та ідеально підходить для теплої пори року. Саме на такому виробі зробила ставку шведська модель.

Образ Ельзи Госк

Знаменитість одягнула подовжений бежевий жакет, який довершила широким зеленим поясом на талії. Білявка доповнила образ нюдовими штанами в смужку. Довершила look Ельза коричневими гумовими сланцями.

Модель залишила своє кучеряве волосся розпущеним, а на обличчі зробила яскравий макіяж. "Ангел" Victoria's Secret намалювала повіки лаймовими тінями, підкресливши погляд чорними тоненькими стрілками. Губи Ельза нафарбувала улюбленою коричневою помадою.



Ельза Госк приміряла стильний образ / Фото з інстаграму



Ельза Госк приміряла стильний образ / Фото з інстаграму