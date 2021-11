74-річний виконавець запускає в продаж окуляри під назвою Elton John Eyewear. Саме ці аксесуари стали знаковими для британського музиканта.

За підрахунками Daily Mail у 2015 році його колекція налічувала 250 тисяч пар. Всі екземпляри зі стразами, кристалами та вироби дивакуватих форм зберігаються у його розкішному особняку у Віндзорі.

На сайтах Sam's Club та Walmart буде доступно чотири 60 позицій різних кольорів та дизайнів, у тому числі оправи, прикрашені камінням та стразами – у стилі самого Елтона. Ціни на окуляри складають в середньому 100 доларів. Окуляри будуть доповнені ініціалами Елтона Джона, що будуть розміщені на "вушці".

Кожна модель названа на честь його кар'єрних досягнень. Модель під назвою "Людина-ракета" – данина хіту Rocket Man, який посів перше місце в чартах, модель "A-List" відображає пік його кар'єри, а "Prodigy" ознаменувала сходження Елтона від сором'язливого вундеркінда до відомої музичної ікони.



Елтон Джон в окулярах "A-List" / Фото з WWD

Колекція представлена ​​чотирма лініями: The Foundations Collection, The Formative Years, The Working Musician та The Master Collection.

"У цій лінійці кожен знайде щось для себе. Справа не лише в окулярах, а в тому, що люди по-іншому побачать себе", - прокоментував реліз Елтон Джон.



Елтон Джон випустив власну колекцію окулярів / Фото з WWD

У мережі Sam's Club ексклюзивно з'явиться лінійка окулярів, створених за прототипом аксесуарів з особистого архіву музиканта. Їх представлять у лімітованій версії за ціною від 9 тисяч гривень. Крім того, колекція Elton John Eyewear також стане частиною доброї місії музиканта. Щороку мережа Walmart планує перераховувати щонайменше 1 мільйон доларів у фонд Елтона Джона по боротьбі зі СНІДом.