Падчерка віцепрезидентки США Камали Гарріс знялася в лукбуці Proenza Schouler: фото

Елла Емгофф з’явившись на інавгурації Джо Байдена зачарувала всі fashion-видання своїм образом. Американські ЗМІ назвали дівчиною новою іконою стилю Вашингтона, а тепер можемо прослідкувати, як розпочинається її зіркова кар’єра. Падчерка віцепрезидентки США Камали Гарріс знялася в лукбуці Proenza Schouler.

Елла Емгофф стала справжнім фешн-відкриттям. Після того, як вона одягнула на інавгурацію картате пальто з білим трендовим коміром Miu Miu та бордову сукню Batsheva нею одразу зацікавилися імениті бренди.

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Юна дівчина, що вивчає текстиль і дизайн одягу у Parsons School of Design в Нью-Йорку вже встигла отримати свою першу роботу. Вона знялася у лукбуці Proenza Schouler.

Для американської марки Елла позувала у вбранні осінньо-зимової колекції. На знімку дівчина позує в шкіряному тренчі та сірому пальто зі штучним хутром та своїх фірмових круглих окулярах, які є невід’ємною частиною її образу.



Елла Емгофф знялася у лукбуці Proenza Schouler / Harper's Bazaar



Елла Емгофф знялася у лукбуці Proenza Schouler / Harper's Bazaar

Бренд Proenza Schouler трохи далекий від дівочого Miu Miu, втім неабияк їй личить. Нова колекція бренду складається з "вічного" вбрання – трикотажу, верхнього одягу та помітних аксесуарів.

У загальну стриману кольорову гаму дизайнери поступово додали вкраплення жовтого та відтінку лайма, а потім і охри, що в результаті створило досить ефектну колекцію.

Нагадаємо, 21-річна Елла Емгофф запустила свій власний бренд одягу Ella Emhoff, для якого вручну створює в’язані речі: кардигани, сукні, комбінезони, шорти, топи і навіть сумки. У вільний час Елла підробляє моделлю. Вона знімалася для журналу Buffalo і брала участь в показі корейського бренду Leuni. Дівчина любить дивитися серіали і аніме та робить друзям татуювання.