Ліванський бренд Elie Saab цього року вирішив не брати участі в Тижні високої моди в Парижі, що відбувався впродовж 25 – 28 січня. Модельєр дочекався слушного часу та лише зараз представив свою кутюрну колекцію весна-літо 2021.

Ліванський дизайнер за допомогою нової колекції переніс усіх глядачів у світ мрій. Колекція Elie Saab Couture весна-літо 2021 присвячена жіночим силуетам, що стають сліпучою видовищною реальністю.

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Північ у колекції матеріалізується у вигляді сріблястого шовкового шифону та нуару з тафти. Зорі маскуються під сережки-люстри, а головні убори зі стразами й срібною вишивкою дуже схожі до небесних візерунків.

З огляду на все, що відбувається навколо нас, нам справді потрібно мріяти. Зазвичай 90% моїх виробів можна носити. Цього разу я зайшов трохи далі й представив колекцію з дещо перебільшеними об’ємами й пір’ям, адже коли ми мріємо, то хочемо бачити речі, які видаються недоступними,

– зазначив модельєр.

У своїй колекції Елі Сааб використовував тканини відтінків синього, бузкового, кольору слонової кістки й м’ятно-зеленого забарвлення

"Мрійте масштабно, тому що мрії змушують нас рухатися вперед", – закликав дизайнер.

Колекція, як завжди, вражає помпезністю і водночас стриманістю. Моделі приміряли бездоганні довгі сукні оздоблені паєтками та масивними бісерованими квітами. Їхні образи довершують габаритні сережки та кокони з пір’ям на голові.

Elie Saab Couture весна-літо 2021



Elie Saab Couture весна-літо 2021 / Vogue



Elie Saab Couture весна-літо 2021 / Vogue



Elie Saab Couture весна-літо 2021 / Vogue



Elie Saab Couture весна-літо 2021 / Vogue



Elie Saab Couture весна-літо 2021 / Vogue



Elie Saab Couture весна-літо 2021 / Vogue



Elie Saab Couture весна-літо 2021 / Vogue