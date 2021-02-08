В елегантному вбранні: Розі Гантінгтон-Вайтлі підкорила новим образом
Британська супермодель Розі Гантінгтон-Вайтлі все частіше почала здійснювати стильні виходи. Знаменитість показала прихильникам декілька кадрів в елегантному вбранні, яке вже підкорило мережу.
Джерело:інстаграм Розі Гантінгтон-Вайтлі
Фанати Розі знають, що вона любить класичне вбрання, строгий крій, базові кольори, а також практичне та універсальне поєднання. Супермодель із задоволенням демонструє 12-мільйонній аудиторії новий look, який вони можуть залюбки повторити.
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33-річна знаменитість обрала для прогулянки сонячним містом лаконічне шерстяне пальто довжини міді. Під низ Розі одягнула сірий светр, який заправила у вузькі сірі джинси.
Супермодель зробила ставку на підбори, тож завершила аутфіт чорними ботильйонами з гострим носком.
Своє волосся вона зібрала у крабик та одягнула сонцезахисні окуляри-авіатори. Варто зазначити, що зачіски з крабиками для волосся дуже зручні. Ними легко можна зібрати не тільки довге, але й середньої довжини і навіть коротке волосся. Образ Гантінгтон-Вайтлі вдосконалила завдяки чорній класичній сумці.
В руці дружина Джейсона Стейтема тримала стакан з кавою. Сонцезахисні окуляри, кава та класичне вбрання – три головні складові для бездоганних кадрів супермоделі.
Елегантний образ Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з інстаграму
Елегантний образ Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з інстаграму
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