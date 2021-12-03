В елегантній сукні з чорним котом: Тіна Кароль зачарувала мережу ефектним роликом

Співачка Тіна Кароль цього року представила не лише альбоми "Молода кров" і "Красиво", але й створила чимало колаборацій. Тепер зірка долучилася до ще однієї колекції з брендом Kachorovska.

Українська співачка Тіна Кароль впродовж року тішила фанатів розкішними колабораціями. Знаменитість співпрацювала з Sammy Icon, брендом косинок D.Olya, а також випустила популярні колготки з надписом "Скандал" в колаборації з маркою Giulia.

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Наприкінці листопада Тіна представила зимові кросівки власної марки, а вже сьогодні, 3 грудня, зачарувала мережу захопливим анонсом.

Артистка вже вдруге вирішила створити колекцію з українською дизайнеркою Аліною Качаровською. Рік тому у колаборції з бредом вийшли сатинові сабо та босоніжки, а також мінімалістичні сумки. Що цього року презентуватиме зірка – поки що невідомо, втім на своїй сторінці вона зазначила, що "це буде дуже hot".

Для відеоролика Тіна приміряла дві елегантні сукні. Знаменитість одягнула чорне короте плаття на довгий рукав. Її образ доповнювало намисто з перлин та молочні сережки. Губи знаменитість намалювала улюбленою червоною помадою.

Також співачка позувала перед камерою в обтислій сукні з вирізом чорного кольору від британського бренду Julien Macdonald. Зірка одягнула сонцезахисні окуляри та зухвало надувши бульбашку з жуйки. У відеоролику позував чорний кіт з намистом із перлин на шиї.

Ефектне відео просто зірвало мережу та викликало захоплення у прихильників. Фанати зазначили, що з нетерпінням чекають на колаборацію Тіни Кароль з брендом Kachorovska, яка вийде 7 грудня.