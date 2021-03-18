Зірка серіалу "Вбиваючи Єву" Джоді Комер з’явилася на обкладинці іспанського глянцю Vogue. 28-річна британська акторка прикрасила собою квітневий номер.

Одна з головних героїнь популярного серіалу позувала перед об’єктивом Емми Самертон.

Зверніть увагу Тіна Кароль та бренд Kachorovska випустили спільну колекцію весняного взуття: бездоганні моделі

Джоді Комер, що виконала в серіалі "Вбиваючи Єву" роль Вілланель – найманої вбивці-психопатки постала на обкладинці глянцю в ніжному образі. Стилісти одягнули акторку в топ Louis Vuitton розшитий срібними паєтками і такі ж штани.

Її біляве волосся стилісти вклали в легкі кучері, а зверху прикріпили чорний бант з тоненьких стрічок від бренду Emily-London. Візажист Алекс Бабський наніс на обличчя Джоді природний макіяж, виокремивши повіки світло-коричневими тінями. По-справжньому весняним кадр вийшов завдяки квітці, яку тримала Комер у руках.

Вдячна глянцю Vogue Spain за те, що я стала вашою квітневою героїнею. Великий привіт всій команді, яка стоїть за цим. Весна настала,

– написала знаменитість.

Зазначимо, нещодавно стало відомо, що творці серіалу "Вбиваючи Єву" продовжили його ще на 1 сезон. Четвертий сезон точно стане останнім. У фіналі буде 8 епізодів. Зйомки фінального сезону серіалу "Вбиваючи Єву" розпочнуться влітку у Великій Британії. Також знімальна група завітає до декількох країн Європи.