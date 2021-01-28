З чим носити джинсову сорочку цієї весни: стильні образи для прогулянок

Сорочка з деніму знову повертається в моду. Всі, хто хоча б раз одягав джинсову сорочку, вже не зможуть відмовитися від цього функціонального елементу гардеробу.

Джерело: Vogue

Якщо ви хочете активно використовувати у своєму повсякденному гардеробі Denim Shirt, то повинні знати головний секрет – джинсові сорочки можна носити з чим завгодно, однак є 3 безпрограшні варіанти, які найбільше користуються популярністю.

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З чим носити джинсову сорочку

Total denim

Найефективнішим та найпростішим ансамблем для джинсової сорочки вважається denim total look. Стилістичних рішень тут дуже багато. Можна зібрати монохромний образ, надихнувшись виходом стилістки з Копенгагена Жанетт Медсен. Можна зробити ставку на різнофактурний і різнобарвний денім, зіграти на контрастах та додати декілька яскравих аксесуарів.

Навесні особливо популярним буде кольоровий денім, тож можна зробити вибір саме на його користь.



Стильні комбінації з джинсовою сорочкою / Vogue

Зі шкірою

У новому сезоні шкіра не зникне з радарів, тож її можна спостерігати не лише в образах стрітстайл-зірок, але й комбінувати з сорочкою у своєму аутфіті. Інстаграм-зірка Матильда Гелер приміряла джинсову сорочку з коміром з чорними шкіряними шортами.

Такий трюк можна повторити, замінивши шорти спідницею, бермудами чи штанами.



Стильні комбінації з джинсовою сорочкою / Vogue

З пальтом і піджаком

У новому сезоні популярними будуть піджаки приталеного та вільного крою, а також однотонні пальта або картаті з візерунком «гусяча лапка». Джинсова сорочка слугуватиме чудовим полотном для стилістичних експериментів.

Щоб зробити образ неперевершеним, радимо зробити головний акцент на взуття – анімалістичні принти будуть навесні неабияк популярними.



Стильні комбінації з джинсовою сорочкою / Vogue