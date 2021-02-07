Нідерландська plus-size модель Джилл Кортлев у свої 27 років може похизуватися величезною популярністю. Дівчина стала головною зіркою fashion-індустрії за останні кілька років.

Джилл дуже хотіла бути моделлю і активно худла, щоб вписатися в модні стандарти, втім всі її старання зводилися нанівець. І тільки тоді, коли дівчина прийняла своє тіло, до неї прийшов справжній успіх.

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З чого почалася кар'єра Джилл Кортлев

У 2018 році дівчина підписала контракт з відомим брендом Alexander McQueen. Джилл знялася у рекламній кампанії весна-літо 2019 і тричі пройшлася по подіуму бренду. В цьому ж році Джилл переїхала у Нью-Йорк, адже стала найбільш затребуваною моделлю plus-size нового покоління.

Після того, як у неї закінчився контракт з Alexander McQueen, вона взяла участь у показах Kate Spade, Area, Prabal Gurung, Michael Kors і Mugler. Також Кортлев стала першою curvy-моделлю в історії лукбука Zara.

Коли вона вперше знялася на обкладинці жовтневого глянцю Vogue Nederland, то зазначила, що ніколи б не могла в таке повірити.

Сьогодні з моделлю працюють такі імениті бренди, як Versace, Fendi, Chanel, Valentino, Mugler, Jacquemus та багато інших.

Слідкувати за інстаграм-сторінкою Джилл – одне задоволення. Насамперед дівчина дуже любить своє тіло, тож може навіть дорікнути японському Vogue за те, що пофотошопили та зменшили її ноги в об’ємі. Окрім цього, у неї прекрасне почуття гумору та стильні образи, які можна повторити у реальному житті.

Звісно ж, профіль 28-річної нідерландки не без бонусів. На її сторінці є чимало гарячих фото, якими дівчина закликає позитивно ставитися до будь-яких параметрів свого тіла.

Як одягається Джилл Кортлев

Світшот у смужку + білі штани = ідеальне комбо на весну.

Білий світшот з капюшоном + чорний бомбер + кеди = чудовий варіант для прогулянок.

Трендові шкіряні штани + кофта на зав'язках = романтичний образ для вечірки.

Білий світшот з капюшоном + шакет = найкращий вибір для прохолодних днів.

Золоті сережки + чорний штанний костюм = вічна класика.

Світшот + шкірянка + черевики = безпрограшний варіант для буденних виходів.