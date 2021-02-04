Вперше після пологів Джіджі Хадід з’явилася на обкладинці Vogue: елегантні фото

Американська модель Джіджі Хадід наприкінці вересня стала мамою. Вперше після народження донечки манекенниця знялася у фотосесії та постала на обкладинці березневого американського глянцю Vogue.

Джерело: Vogue

Після пологів до Джіджі була прикута особлива увага преси та шанувальників. Кожен її вихід у світ активно обговорювався, а її фото зазнімковане папараці швидко розліталося мережею.

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Появою у березневому номері Vogue Джіджі справила справжній фурор на своїх прихильників.

5 місяців Хадід приділяла усю свою увагу материнству, тож у новому випуску вирішила розповісти читачам про всі сокровенні моменти, які нікому не розповідала раніше. Модель заявила, що материнство відкрило для неї новий світ.

Фотографував знамениту модель молодий фотограф з Нью-Йорка Ітан Джеймс Грін. Стилістом неймовірного вбрання стала Габріела Кафера-Джонсон. Над розкішним волоссям Джіджі чаклував Джиммі Пауль, а за бездоганний макіяж відповідав Дік Пейдж.

На обкладинці глянцю Джіджі з’явилася у білій сукні з червоними акварельними плямами бренду Prada. Cтилісти випрямили довге волосся манекенниці, а на обличчя нанесли тіні для повік горіхового відтінку, губи нафарбували коричневою помадою.



Джіджі Хадід знялася для глянцю / Vogue

"Моя мама, Зейн та Белла пишалися мною, але в очах кожного я бачила великі переживання. Я знала, що це буде найбільший біль у моєму житті, але прийняла це. Потім я сказала Зейну, що у нас ще є трохи часу, щоб відчути ці переживання знову", – розповіла Джіджі про переживання перед народженням.

Хадід вирішила відмовитися від нянь та помічниць, тож виховує доньку самостійно. Звісно, в цьому їй допомагає чоловік та її зіркова мама Йоланда Хадід. Тож поки Джіджі давала інтерв’ю та знімалася для глянцю, з її донечкою перебувала мама.

Для фотосесії Джіджі одягнули у білий топ з чорним обрамленням Proenza Schouler, мальовничу спідницю Marni та босоніжки на бретельках JW Anderson. У руках 25-річна модель тримала велику квітку гвоздику.



Джіджі Хадід знялася для глянцю / Vogue

На чорно-білих кадрах Хадід позувала у кардигані та штанах Chanel. Босоніжки на платформі модель одягнула свого улюбленого бренду Versace. Також модель позувала у фактурній довгій сукні Bottega Veneta та босоніжках з сережками Bvlgari.



Джіджі Хадід знялася для глянцю / Vogue



Джіджі Хадід знялася для глянцю / Vogue

На одній зі світлин Джіджі Хадід показала бездоганну фігуру в шовковій голубій сукні на бретелях з великим розрізом. Сукня Versace з нової колекції інкрустована морськими зірками, всипаними каміннями. На фото манекенниця позувала у великому хутряному капелюсі з тюльпаном у руках.



Джіджі Хадід знялася для глянцю / Vogue