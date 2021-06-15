Для створення кадрів Джіджі позувала перед фотографом Даніелом Джексоном. На всіх світлинах молода матуся позує у вбранні знаменитих сестер Мері-Кейт та Ешлі Олсен бренду The Row. Нову фотосесію моделі вирішили зробити в чорно-білих тонах.

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На обкладинці глянцю Джіджі постала крупним планом обличчя. Візажисти зробили їй природний макіяж, а стилісти вклали волосся рівно. Дівчина щиро посміхається на камеру з примруженим оком.

Сторінки глянцю Хадід прикрасила розкішними кадрами задля яких одягнула костюм, який складався з жакета і штанів та подовженої сорочки і спідниці нижче колін. Такий бунтарський образ доповнювали чорні черевики на масивній підошві.

Прихильники моделі можуть налюбуватися кількома кадрами з її миловидною зовнішністю, оскільки фотограф Даніел Джексон зняв обличчя знаменитості крупним планом не лише для обкладинки глянцю.