Джіджі Хадід змінила зачіску та приміряла демократичний костюм від H&M: ефектне фото

26-річна американська супермодель Джіджі Хадід вразила фанатів ефектною зміною зачіски. Знаменитість підстригла чубчик, який їй дуже личить. Окрім цього, на своїй особистій сторінці в інстаграмі, манекенниця показала стильний костюм-трійку.

Джіджі обожнює моду та стильні речі, тож на своєму прикладі показує бездоганні аутфіти. Вона кожного місяця постає на обкладинках глянців, знімається у фотосесіях для видань, бере участь у модних показах та рекламних кампаніях.

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Своїй 71-мільйонній аудиторії Джіджі Хадід показала розкішний костюм від бренду H&M з нової колекції Innovation Circular Design Story, яку створили в колаборації зі стилістом Ібом Камарою.

Манекенниця приміряла на собі костюм-трійку, що складається з короткої жилетки, широких штанів та жакета білого кольору. На світлинах в інстаграмі Джіджі позувала без жакета, а стильне поєднання можна побачити у відеоролику Reels.

Особливу увагу фанати звернули на зачіску Джіджі. Руде волосся моделі довершив подовжений чубчик. Американка випрямила його, а на обличчя нанесла макіяж у стилі нульових.



Стильний образ Джіджі Хадід / Фото з інстаграму моделі

Комплект білосніжного кольору ідеально підійде для святкової події чи вечері з друзями в ресторані. У новій колекції шведського бренду H&M представлено чимало вечірніх образів, які приміряла та показала на собі Джіджі.