Нещодавно знаменита американська модель здивувала заявою про те, що покидає моделінг. Джіджі заявила, що досягнула всього, чого прагнула в індустрії моди. Тепер вона хоче поступитися й дати можливість іншим реалізувати себе у цій сфері. Натомість вона хоче проявити себе в ролі дизайнера.

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Поки молода матуся поступово підходить до запуску власної лінії одягу чи аксесуарів, прихильники ще мають змогу насолодитися її рекламними проєктами. Знаменитість стала обличчям парфумерної кампанії Ralph Lauren, тож в стильному образі завітала на пресконференцію, на якій зібралися інші учасники зйомки: Лакі Блю Сміт, Фай Хадра та актор Лука Саббат.

У рекламній зйомці Джіджі позувала в елегантній білосніжній сорочці з чорними ґудзиками та бантом. Стилісти доповнили образ чорними базовими штанами та жакетом з косими смужками. Аутфіт Джіджі доповнив насичений макіяж.

Образ Джіджі Хадід

На пресконференцію Джіджі одягнула чорний топ на одне плече всіяний блискучими паєтками, поєднавши його зі штанами галіфе. У такому фасоні знаменитості не з’являлися вже давно, тож манекенниця зуміла здивувати своїм вибором модниць зі всього світу.

Чорний ансамбль Хадід доповнила не лише ременем з кільцевими пряжками, але й чорними високими чоботами на підборах. Супермодель зробила легкі локони та улюблений макіяж: повіки намалювала коричневими тінями, а губи – нюдовою помадою.

Її образ довершили мінімалістичні срібні сережки, декілька браслетів на руці та чорні сонцезахисні окуляри.



Ефектний образ Джіджі Хадід / Фото з інстаграму



Ефектний образ Джіджі Хадід / Фото з інстаграму