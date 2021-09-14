Відома модель Джіджі Хадід на початку року заявляла, що покине модну індустрію, втім поки що вона все ж таки дефілює на показах та відвідує світські події.

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Молода матуся завітала на розкішний захід Met Gala, який вважається одним із найважливіших світських подій у США. Варто зазначити, що подія абсолютно не дешева. До прикладу, у 2019 році ті зіркові гості, які вирішили взяти участь в балі Інституту костюма музею Метрополітен, повинні були заплатити 30 тисяч доларів за вхідний квиток.

Джіджі прийшла на подію сама, без зіркової сестри Белли Хадід та свого партнера Зейна Маліка. Манекенниця спілкувалася з численними гостями, часто потрапляла в об’єктиви фотографів та позувала перед камерою з різних ракурсів у своєму ніжному аутфіті.

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Образ Джіджі Хадід

Знаменитість одягнула біле скульптурне плаття від Prada з розрізом на спині. Корсет сукні навмисне відставав від тіла, тож виріб оздобили чорною вставкою, яка прикривала груди. Відомо, що кутюрний виріб для манекенниці шили на замовлення.

Джіджі доповнила образ чорними латексними рукавицями, чорними колготками та сатиновими мюлями з кристалами від Prada. Коштує таке взуття Sling Back 48 тисяч доларів.

Рудоволоса красуня вирішила для важливої події зробити ефектну зачіску. Стилісти зав’язали їй високий хвіст, який прикрасили діамантовою шпилькою JACOB & CO. Від бренду найзнаменитішого ювеліра США модель також одягнула мінімалістичні сережки та коштовне намисто.

Візажистка Еріс Парсон намалювала повіки Джіджі голубими тінями та підкреслила погляд довгими чорними стрілками. Макіяж довершила рідка губна помада коричневого кольору.



Стильний образ Джіджі Хадід / Getty Images