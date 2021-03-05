Джіджі Хадід вперше після пологів взяла участь в модному показі Versace: фото

Знаменита модель Джіджі Хадід, яка наприкінці вересня вперше стала мамою, офіційно повернулася в модну індустрію. Сьогодні, 5 березня, модель відкрила показ осінь – зима 2021/2022 італійського бренду Versace.

На неперевершеному показі, який влаштувала з командою Донателла Версачі глядачів вразила поява Джіджі Хадід. Молода матуся нарешті повернулася на подіуми, і першим її показом після народження донечки – стало феєричне шоу Versace.

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Манекенниця Джіджі Хадід з’явилася у сексуальному костюмі, який складався з чорного бра з глибоким вирізом та спідниці. Зверху Джіджі одягнула фірмовий подовжений жакет, а її модний вихід довершували чоботи на масивній підошві.

Неочікувано для прихильників модель з’явилася на подіумі з рудим волоссям, а візажисти зробили їй насичений макіяж, нафарбувавши повіки синіми тінями. В руках одна з найпопулярніших моделей світу презентувала нову сумку осінньо-зимового сезону.



Джіджі Хадід на показі Versace / Vogue

Одразу за Джіджі на подіум вийшла її сестра Белла у не менш привабливому вигляді. Модель продемонструвала костюм з нової колекції, однак з менш відритим топом та одягнула на голову ультратрендову косинку, яку восени вже будуть носити всі модниці.

Під час показу Джіджі приміряла червону мінісукню з масивними плечиками та закрила показ у чорній сукні, що складалася з блискучої водолазки та напівпрозорої спідниці довжини максі.



Джіджі Хадід на показі Versace / Vogue



Джіджі Хадід на показі Versace / Vogue