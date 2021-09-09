На початку осені Джіджі Хадід показала актуальний образ, який можна приміряти у вересні, поки дозволяють погодні умови.

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Манекенниця вміє ефектно одягнутися. У її гардеробі переважають зручні елементи гардероба на кшталт футболок, легінсів чи кросівок. У такому вбранні Джіджі часто вирушає на прогулянку з донечкою, втім для важливих зустрічей віддає перевагу штанним костюмам або монохромним образам.

З приходом осені любов до яскравого вбрання потрохи змінюється на класичні відтінки. На своєму прикладі манекенниця показала, як можна ефектно одягнутися в аутфіт молочного кольору.

Усі світові зірки знають: робити бездоганні фото для мережі варто на фоні камінів. Тож будьте теж у тренді та обирайте стильні й безпечні електрокаміни Dimplex.

Образ Джіджі Хадід

Знаменитість з’явилася на вулицях Нью-Йорка у класичному світлому жилеті та широких штанах від бренду The Row. Джіджі Хадід приміряла костюм з минулорічної колекції осінь – зима 2020/21. Образ супермодель доповнила високими чорними кросівками Converse.

Молода матуся зав’язала волосся у незграбну гульку та довершила образ коричневими сонцезахисними окулярами та коричневою вінтажною сумкою.



Джіджі Хадід показала стильний образ / Getty Images



Джіджі Хадід показала стильний образ / Getty Images