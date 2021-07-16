Поки Белла Хадід штурмує світові подіуми та червону доріжку Каннського кінофестивалю, Джіджі тим часом не проводить час намарно. Вона вже встигла знятися для двох обкладинок глянців та стати обличчям рекламної кампанії парфумів Ralph Lauren.

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Білявка часто з’являється у Нью-Йорку під прицілами фотокамер. Ймовірно, модель постійно вирушає на робочі зустрічі, тож зовсім скоро може поділитися з прихильниками власним проєктом, який вона вирішила запустити після того, як вирішила покинути моделінг.

Дівчина прийшла у студію KENFULK, відмітивши в дописі дизайнерку Вікторію Бекхем та бренд прикрас Jacquie Aiche.

Образ Джіджі Хадід

У спекотну пору року Джіджі зробила ставку на молочний колір. Вона одягнула молочну сорочку на довгий рукав, розстебнувши верхні ґудзики. Свій образ вона доповнила білими штанами з рудим ременем.

Модель одягнула кремове взуття з квадратним носком та різноманітні "дитячі" буси, які розбавили монохромний образ. Вона також підкреслила аутфіт масивними перснями.

Джіджі знову повернулася до свого природного кольору волосся, тож залишила його розпущеним, зробивши невеликі хвильки. На обличчя манекенниця нанесла лише туш для вій, а губи намалювала персиковою помадою. На повіках візажисти нанесли їй зелені прямі лінії.

У монохромному образі Джіджі папараці помітили на вулицях Нью-Йорка, втім кадри свіжого образу вона опублікувала у своєму інстаграмі. На одній із серій світлин, манекенниця позує спершись на краєчок стола на тлі вікон та габаритного вазона з широким зеленим листям.

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