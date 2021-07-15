Джіджі Хадід прикрасила обкладинку Harper's Bazaar у жакеті Gucci: чарівне фото

26-річна американська супермодель Джіджі Хадід знялася для обкладинки глянцю Harper’s Bazaar. Знаменитість постала перед фотографом у природній красі, без макіяжу.

Кожного місяця популярна модель потрапляє на сторінки відомих глянців. Лише нещодавно Джіджі стала героїнею обкладинки для глянцю І-D та знялася у розкішній фотосесії, а вже для серпневого номера з'явилася у виданні Harper’s Bazaar.

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Знаменитість прикрасила обкладинку глянцю у стильному образі. Вона позувала перед камерою фотографа у сорочці в біло-голубу смужку та жакеті Gucci.

Для фотосесії модель приміряла образи таких відоміших брендів, як Jil Sander, Raf Simons, Miu Miu і Altuzarra. Джіджі позувала у білому топі, чорних штанах та подовженому жакеті. Вона також приміряла білу футболку з надписами та бежевий жакет в клітинку. Її образ довершували шкіряні штани та чоботи на зав’язках Marni.

Окрім цих кадрів, манекенниця постала в брутальних чоловічих образах. Вона одягнула коротку перуку, а стилісти зробили їй укладку в стилі 1950-х років. Для створення андрогінного стилю Джіджі приміряла світло-жовту сорочку, піджак з чоловічого плеча та краватку.

У розмові з журналістами знаменитість розповіла милу історію про характер своєї сім’ї.

"Коли мова йде про сімейні справи або обговорення якихось світових проблем, то моя мама називає мене мозком, а Беллу – серцем. Наш брат Анвар – щось середнє. Якою б не була дискусія за сімейним обідом, Белла буде дуже емоційною і жалісливою, а я сиджу там, викладаючи діаграми і інфографіку, і говорю дуже спокійно. Моя мама в цьому плані типова голландка, вона любить точність у всьому. А ось мій тато – оповідач, який обов'язково додасть: "О, а ти чув стару палестинську приказку...", – згадала Джіджі.

Вона також розповіла, що разом із Зейном обожнює проводити час зі своєю донечкою Хай. Найбільше їм подобається гуляти в лісі, слухати музику Боллівуду і наспівувати дівчинці пісні арабською, які їй дуже подобаються. Малятко виявляє інтерес до навколишнього світу. За словами Джіджі, їй дуже подобається спостерігати за птахами і тваринами.

Модель вже встигла відвезти Хай в океанаріум, оскільки вдома її дуже зацікавили медузи на заставці. Джіджі зізналася, що в майбутньому планує її навчити кататися верхи на коні, а коли дівчинка підросте, вони двоє зможуть здійснювати кінні прогулянки.



Фотосесія Джіджі Хадід для Harper's Bazaar



Фотосесія Джіджі Хадід для Harper's Bazaar



Фотосесія Джіджі Хадід для Harper's Bazaar



Фотосесія Джіджі Хадід для Harper's Bazaar



Фотосесія Джіджі Хадід для Harper's Bazaar



Фотосесія Джіджі Хадід для Harper's Bazaar



Фотосесія Джіджі Хадід для Harper's Bazaar



Фотосесія Джіджі Хадід для Harper's Bazaar



Фотосесія Джіджі Хадід для Harper's Bazaar