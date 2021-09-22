У червні знаменита американська модель здивувала заявою про те, що покидає моделінг. За її словами, вона досягнула всього, чого прагнула в індустрії моди. Тепер вона хоче поступитися й дати можливість іншим реалізувати себе у цій сфері. Натомість вона хоче проявити себе в ролі дизайнера.

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Втім судячи з усього, Джіджі є настільки затребуваною, що поки що їй доведеться відтермінувати свої плани. Учора, 21 вересня, в Мілані стартував Тиждень моди, який триватиме до 27 вересня.

У столицю моди вже з’їжджаються з усіх куточків світу стрітстайл-зірки та моделі. На показ летить супермодель Джіджі Хадід, щоб представити вбрання брендів з колекцій весна – літо 2022.

Важливо дотримуватись вишуканого стилю не тільки в одязі, але й інтер’єрі. Допоможуть вам у цьому електрокаміни Dimplex. Виробники подбали не тільки про їхню якість і безпечність, але й про дизайн, який ідеально доповнить вигляд вашого помешкання.

Образ Джіджі Хадід

26-річна манекенниця Джіджі Хадід з’явилася перед камерами у стильному образі. Американка одягнула білу базову футболку, яку доповнила зверху вельветовою сорочкою бежевого кольору. Молода матуся одягнула зручні білі спортивні штани, які доповнила жовтими кедами Converse.

Модель доповнила образ солом’яною панамою, яка закривала половину її обличчя та чорними сонцезахисними окулярами. Також Джіджі взяла з собою у дорогу зручну чорну сумку-тоут.



Джіджі Хадід одягнула трендовий головний убір / Фото з Getty Images