Відома супермодель Джіджі Хадід справила справжній фурор на прихильників новими образами. На прогулянку зі своєю донечкою молода матуся одягнулася у блакитний та комбінований тренч, який захочуть придбати багато модниць.

Манекенниця потрапила в об’єктиви папараці у двох неперевершених образах. На прогулянку сонячним Нью-Йорком Джіджі обрала небесно-голубий тренч Lesyanebo, який поєднала з чорними легінсами та черевиками Dr. Martens 1460.

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Нещодавно до показу Versace Джіджі пофарбувала волосся у мідний відтінок. Схоже, манекенниця не збирається повертатися до свого природнього кольору волосся, тож можна вважати, що саме такий відтінок, як у Джіджі – стане головним hair-трендом весни 2021.

Довге волосся знаменитість зав’язала у гульку молочною трендовою резинкою "з нульових" та одягнула сонцезахисні окуляри. В мережі прихильники зазначають, що такий тренч Хадід надзвичайно личить, і вони вже думають над тим, аби придбати собі тренчкот в такому ж кольорі.



Джіджі Хадід на прогулянці з донечкою / Vogue

Не менш привабливим став другий образ Джіджі Хадід. Молода матуся вирушила на прогулянку з донечкою Хай у тренчі від бренду Moncler. Модель одягнула плащ незвичного крою, який складався з білих широких рукавів та шкіряного гірчичного довгого жилета.

Цього разу її аутфіт завершили чорні штани з розрізом, масивні черевики, сонцезахисні окуляри, маска та зібране волосся в гульку. Компанію під час прогулянки Джіджі склала її подруга Лея Маккартні. Разом вони прогулялися центром Нью-Йорка та зайшли в ресторан на обід.



Джіджі Хадід на прогулянці з донечкою / Getty Images



Джіджі Хадід на прогулянці з донечкою / Getty Images