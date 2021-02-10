Популярна модель Джіджі Хадід помалу повертається до роботи. Молода матуся вчиться поєднувати материнство зі своєю основною роботою. Нещодавно зірка з’явилася на обкладинці Vogue, а зараз активно знімається для бренду Maybelline, обличчям якого вона є.

Вже після 5 місяців після пологів Джіджі повертається до ранкових робочих буднів у Нью-Йорку. Джіджі взяла участь у майбутній рекламній кампанії Maybelline та показала прихильникам кадри з фотосесії та ранкове лате.

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Манекенниця перед об’єктивом постала у білосніжному образі. Стилісти підібрали для 25-річної моделі вкорочену білу сорочку на короткий рукав, штани з масивними кишенями та ремінцями. Такий доволі літній образ довершили білими черевиками челсі з чорною підошвою та вставками.

Молода матуся досить швидко прийшла у звичну для неї форму. Зірка подіумів продемонструвала тонку талію і бездоганний плоский живіт.

Для кадру Хадід розпустила волосся, а візажиси тонким коричневим лайнером зробили акцентними її очі, губи нафарбували улюбленою коричневою помадою Джіджі. Такий макіяж можна досить легко повторити в домашніх умовах.

Позувала супермодель на широкому підвіконні з вікна якого виднівся будинок з властивими Нью-Йорку пожежними сходами на фасадах.

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