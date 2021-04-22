Перед початком показів модні бренди розсилають інфлюенсерам запрошення на віртуальну подію, а вони віддаючи їм данину – одягаються у розкішний образ з нової колекції. Не оминули увагою показ Burberry моделі Джіджі Хадід, Кендалл Дженнер, Ірина Шейк та інші.

21 квітня креативний директор бренду Burberry Ріккардо Тіші показав колекцію для сезону осінь – зима 2021/22. Дизайнер радить в новому сезоні носити шуби зі штучного хутра, оригінальні аксесуари, шкіряні тренчі з бахромою та золотисті сукні.

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Моделі, інфлюенсери та світові знаменитості вже давно стали невід’ємною частиною fashion-індустрії. Перед показом колекції дизайнери дарують їм одяг, який вони одягають, і таким чином популяризують їхній продукт.

Готуючись до показу Burberry велика кількість знаменитостей приміряли знакове вбрання. Однією з перших опублікувала фото у своєму інстаграмі близька подруга Ріккардо – Ірина Шейк. Супермодель одягнула чорний топ на бретелях та бермуди, які доповнила тілесним взуттям з нової колекції та шубою зі штучної шкіри.

До шоу своєрідно підготувалася Кендалл Дженнер. Вона одягнула водолазку з прозорої тканини, яку доповнила шкіряним тренчем. Бездоганні кадри модель зробила позуючи з доберманом.

Молода матуся Джіджі Хадід опублікувала миле фото у рожевій шубі. Кадри одразу заполонили серця користувачів, адже капюшон виробу доповнювали "заячі вушка". Манекенниця зробила серію знімків у яскравому макіяжі та сабо на високих підборах.

Супермодель Наомі Кемпбелл для кадру обрала водолазку з нової колекції та класичні чорні штани. Образ вона довершила світло-коричневою шубою та сумкою з бахромою.

Манекенниця Мона Тогуард відома своїми рекламними кадрами для Versace, постала перед камерою у рожевому костюмі з численними золотистими кільцями.

Співачка Мадонна підтримати Ріккардо Тіші вирішила в сексуальному образі на тлі нічного міста. Знаменитість вийшла з келихом на балкон позуючи у тренчі з нової колекції та чорних ботфортах.