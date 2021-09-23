Напередодні Ріанна у своєму інстаграмі показала трейлер показу, а офіційна трансляція шоу для глядачів пройде 24 вересня на Amazon Prime Video. Закритий показ відбувався вночі у Лос-Анджелесі ще на початку вересня. Для цього дійства перекрили автотрасу, тож дефілювання вийшло особливо ефектним.

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Ріанна запросила взяти участь у шоу моделей та знаменитостей Беллу і Джіджі Хадід, Ірину Шейк, Емілі Ратажковскі, Ліззі, Демі Мур, Рікі Мартіна та Джеймса Кордена. Зіркова група працювала над показом до пізньої ночі і, за словами очевидців, шоу включало близько 200 виходів моделей та кілька постановок, які одночасно знімали в різних районах міста.

На прем’єрний показ Ріанна прийшла у жовтому костюмі зі стразами. Він складався з майки, мініспідниці та олімпійки. Супермодель Ірина Шейк одягнула шкіряний комбінезон, у якому виглядала надзвичайно ефектно.



Ріанна одягнула костюм зі стразами / Фото з Elle



Ірина Шейк прийшла в ефектному комбінезоні / Фото з Elle

У незвичному образі завітала на прем’єру Емілі Ратажковскі. Модель зачесала волосся у хвіт та одягнула кремову сукню з розрізом на нозі та бахромою. Її образ довершили босоніжки з гострим носком на зав’язках.



Емілі Ратажковскі приміряла спокусливу сукню / Фото з Elle

Джіджі Хадід прийшла у розкішному наряді. Модель одягнула під низ мереживний бра, а зверху жакет з глибоким розрізом, який оголював не лише зону декольте, але й живіт. Костюм доповнили білі штани на високій посадці. Джіджі довершила аутфіт коштовим намистом з перлин, сережками та бежевими лакованими туфлями-човниками.



Джіджі Хадід у розкішному білосніжному костюмі / Фото з Elle

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