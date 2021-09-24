Вибір будівлі університету для показу – не випадковий. Щороку студенток на факультетах юриспруденції, економіки та політичних наук зростає, а Max Mara позиціонує себе брендом для сильних і незалежних жінок.

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Головними речами в колекції можна назвати мініспідниці, кроп-топи, жакети-оверсайз. Серед матеріалів найбільший акцент у створенні колекцій припав на денім та шкіру.

Креативний директор бренду Ян Гріффітс присвятив колекцію Франсуазе Куаре, більш відому під псевдонімом Саган, та її дебютному роману "Бонжур Трістес" про літній роман школярки, який викликав скандал у французькому суспільстві та зробив 18-річну авторку відомою.

Утилітарний підхід до вбрання, який любила Саган – неслухняна школярка, яку двічі виключали зі школи, відобразився на новій колекції.

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Вбрання, як завжди, складалося з монохромних аутфітів, монументальних пальт і бежевих образів. У весняно-літньому сезоні бренд додав незвичну для себе новизну – пастельний відтінок ванільного пломбіру та апельсиновий колір.

Неслухняний підлітковий статус Саган відчувався завдяки шкіряним шкільним босоніжкам з кремезними підошвами з крепу, майкам та джинсовим коротким та костюмам індиго з краваткою.

Класичні штани замінили робочі вироби та комбінезони механіка, зшиті з габардину і полотняної тканини. Лінії сумок представлені місткими варіантами, або моделями через плече.



Колекція Max Mara весна – літо 2022 / Фото з Buro 24/7



Колекція Max Mara весна – літо 2022 / Фото з Buro 24/7



Колекція Max Mara весна – літо 2022 / Фото з Buro 24/7



Колекція Max Mara весна – літо 2022 / Фото з Buro 24/7



Колекція Max Mara весна – літо 2022 / Фото з Buro 24/7



Колекція Max Mara весна – літо 2022 / Фото з Buro 24/7



Колекція Max Mara весна – літо 2022 / Фото з Buro 24/7



Колекція Max Mara весна – літо 2022 / Фото з Buro 24/7



Колекція Max Mara весна – літо 2022 / Фото з Buro 24/7