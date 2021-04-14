13 квітня 1870 року у Нью-Йорку заснували знаменитий Музей мистецтв Метрополітен. Вчора, у понеділок, Metropolitan Museum of Art святкував 151 річницю з дня заснування. Супермодель Джіджі Хадід завітала з батьком Мохамедом та донечкою Хай на виставку.

Музей The Met, як його називають в народі, був заснований в 1870 році групою американських бізнесменів, фінансистів, художників і цінителів мистецтва.

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13 квітня 1870 року його офіційно відкрили після покупки першого експоната – римського саркофага. Відтоді Музей мистецтв Метрополітен став найбільшим музеєм Нью-Йорка.

Образ Джіджі Хадід

Початок тижня модель вирішила почати з прогулянки зі своїми рідними, надихнувшись прекрасним. У компанії свого 72-річного батька та 5-місячної донечки Джіджі навідалася в один із найбільших музеїв світу – Метрополітен.

Для нового виходу Хадід обрала чорне класичне пальто, яке є головною складовою базового гардероба. Демісезонне пальто манекенниця обрала вільного крою, довжиною до щиколоток, зі спущеною лінією плечей.

Під низ молода матуся одягнула синю туніку, яку довершила чорними штанами та черевиками. 25-річна манекенниця зав’язала руде волосся в гульку та одягнула чорну захисну маску. У дописі знаменитість показала кілька картин та кадр зі своїм батьком.

Обличчя Хай модель досі нікому не показує, однак опублікувала милий кадр, на якому її батько тримав крихітну ручку донечки. Маленькій дівчинці Джіджі одягнула на руку золотий браслет з її іменем Khai.

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