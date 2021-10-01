83-річна знаменитість стала героїнею обкладинки жовтневого номера. Хоробрість, мужність та сила стали головними темами нового випуску глянцю Vogue Poland. У виданні голлівудська акторка розповіла, що ці поняття для неї означають.

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Актриса розповіла, що вірить в силу сестринства і силу жінок, які зможуть змінити цей світ на краще.

На обкладинці глянцю знаменитість позує у чорному аутфіті. Вона приміряла комбінезон зі шкіряним корсетом-поясом, довершивши образ крислатим капелюхом. В руках акторка тримала мініатюрні троянди.



Друга обкладинка Джейн Фонди / Фото з інстаграму глянцю

Для зйомки зірка також приміряла золотистий тренч та чорний костюм з білою сорочкою та краваткою.

У своєму інстаграмі голлівудська акторка зазначила стиліста Мері Інасіо, перукаря Джонатана Ханусека, а також візажиста Девіда ді Леона, які працювали над її образом.



Джейн Фонда знялася у стильній фотосесії / Фото з інстаграму



Джейн Фонда знялася у стильній фотосесії / Фото з інстаграму



Джейн Фонда знялася у стильній фотосесії / Фото з інстаграму

Востаннє Джейн Фонда позувала на обкладинці Vogue у 21-річному віці. Тоді молода дівчина прикрасила собою обкладинку липневого номера у 1959 році. Фотографом був культовий Ірвін Пенн. Знаменитість позувала перед камерою у жовтій сукні та рожевих рукавицях. Її аутфіт довершував яскравий макіяж та стильна зачіска тих часів.



Перша обкладинка Джейн Фонди