Джессіка Честейн замилувала вечірньою сукнею з вирізами та оголеною спиною: дивовижний образ
Джерело:24 канал
Відома американська акторка Джессіка Честейн зіграла головну роль у мінісеріалі «Сцени з подружнього життя». На прем’єру в Музей сучасного мистецтва у Нью-Йорку 44-річна знаменитість прийшла у чарівній чорній сукні.
За сюжетом фільму, головні герої фільму – подружжя, яке розлучається після десяти років спільного життя, втім після цього їхні почуття спалахують з новою силою і вони знову закохуються одне в одного.
Зверніть увагу Ірина Федишин стала репортеркою "Світського життя" у помпезній жовтій сукні: яскраве фото
На прем’єру фільму Джессіка Честейн прийшла у чорній сукні від бренду Stella McCartney. Виріб, який створила модельєрка спеціально на замовлення, був оздоблений двома глибокими вирізами по боках із рожевими сатиновими вставками.
Чорну сукню з вирізами на животі підтримувало сріблясте масивне кольє. Сексуальності сукні додавав глибокий виріз на спині. Образ знаменитості доповнили чорні босоніжки.
Джессіка розпустила своє ефектне руде волосся, зробивши легкі локони, а на обличчі зробила ефектний макіяж. Візажисти нанесли на повіки пудрові тіні, а на губи – помаду сливового відтінку.
Джессіка Честейн у сукні від дизайнерки Стелли Маккартні / Фото з Getty Images
Джессіка Честейн та Оскар Ісаак / Фото з Getty Images
Реакція мережі на образ Джессіки Честейн
- "Веганська богиня";
- "Бог створив приголомшливу красуню";
- "Вона така чарівна";
- "Такий гарячий та сексуальний образ";
- "Прекрасний образ".