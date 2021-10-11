За сюжетом фільму, головні герої фільму – подружжя, яке розлучається після десяти років спільного життя, втім після цього їхні почуття спалахують з новою силою і вони знову закохуються одне в одного.

Зверніть увагу Ірина Федишин стала репортеркою "Світського життя" у помпезній жовтій сукні: яскраве фото

На прем’єру фільму Джессіка Честейн прийшла у чорній сукні від бренду Stella McCartney. Виріб, який створила модельєрка спеціально на замовлення, був оздоблений двома глибокими вирізами по боках із рожевими сатиновими вставками.

Чорну сукню з вирізами на животі підтримувало сріблясте масивне кольє. Сексуальності сукні додавав глибокий виріз на спині. Образ знаменитості доповнили чорні босоніжки.

Джессіка розпустила своє ефектне руде волосся, зробивши легкі локони, а на обличчі зробила ефектний макіяж. Візажисти нанесли на повіки пудрові тіні, а на губи – помаду сливового відтінку.



Джессіка Честейн у сукні від дизайнерки Стелли Маккартні / Фото з Getty Images



Джессіка Честейн та Оскар Ісаак / Фото з Getty Images

Реакція мережі на образ Джессіки Честейн