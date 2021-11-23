Фотографом зйомки став Нед Роджерс, а за стиль відповідала Дена Нойштадтер, яка часто одягає для фотосесій таких зірок, як Біллі Айліш, Аню Тейлор-Джой, Анджеліну Джолі, Дуа Ліпу та інших.

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Для першої обкладинки глянцю Джессіка приміряла двохярусну сукню від італійського бренду Giambattista Valli. Кутюрний виріб з нової колекції складається з чорної мінісукні та подовженої спідниці зі шлейфом. Візажисти зробили для зірки насичений макіяж, а стилісти зібрали волосся у зачіску.



Ефектний образ Джессіки Честейн / Фото з Vogue Greece

Для другої обкладинки Джессіка приміряла шифонову молочну сукню в сірий горох з відкритим плечем від Balenciaga. Її образ доповнювали мінімалістичні прикраси від Danelian та бездоганний макіяж.



Ефектний образ Джессіки Честейн / Фото з Vogue Greece

У розмові з журналістами акторка зазначає, що вже у січні глядачі зможуть побачити фільм, який відклали через пандемію коронавірусу. На початку 2022 року на широкі екрани вийде бойовик "355" у якому жінок-шпигунок зіграли Лупіта Ніонго, Пенелопа Крус, Даян Крюгер, Фан Бінбін і сама Честейн.

Трейлер фільму "355": дивіться онлайн