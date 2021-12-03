Джессіка Честейн приголомшила рідкісним виходом у шкільному образі: яскраве фото
Джерело:24 канал
44-річна американська акторка Джессіка Честейн є частою гостею на червоних доріжках у розкішних сукнях. Цього разу папараці зняли зірку у стильному образі під час світського виходу.
Кінозірку папараці вкрай рідко помічають на прогулянках. Усі виходи акторки пов’язані виключно з прем’єрами, інтерв’ю та фотоколами.
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Рудоволосу красуню стрітстайл-фотографи помітили у Нью-Йорку. У другий день зими знаменитість з’ явилася перед камерами у короткому костюмі та туфлях.
Образ Джессіки Честейн
Акторка вирішила приміряти досить милий образ. Вона одягнула топ і плісировану коротку спідницю, доповнивши look вкороченим жакетом на довгий рукав. Такий білий костюм у червону клітинку дуже нагадує шкільну форму.
Свій аутфіт Джессіка доповнила червоними туфлями-човниками на підборах. Серед аксесуарів вона обрала мінімалістичний ланцюжок з діамантом. Своє розкішне руде волосся знаменитість розпустила, а на обличчі зробила ніжний макіяж. Вона підвела повіки чорними стрілками, а губи намалювала рожевою помадою.
Стильний образ Джессіки Честейн / Фото з Getty Images