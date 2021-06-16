Джессіка Альба вирушила у літньому образі на прогулянку, який можна легко повторити: фото

Американська акторка Джессіка Альба нещодавно потрапила під приціли папараці у досить простому та стильному вбранні. Аутфіт знаменитості може повторити кожна модниця.

Після того, як Джесіка Альба в одному з інтерв'ю розповіла про те, що вирішила закінчити акторську кар'єру і присвячувати свій час сім'ї, нам не залишається іншого вибору, окрім того, аби спостерігати за актрисою в стрітстайл-хроніках.

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Знаменитість вирушила у справах з двома сумками. Такий модний трюк можна досить легко повторити. Одну сумку Джессіка одягнула для краси, іншу – для зручності.

Образ Джессіки Альби

Акторка одягнула білу базову майку, яку поєднала з сорочкою. Доповнила образ Альба жовтими штанами. До літнього аутфіту акторка підібрала білі сланці.

Довершила образ Джессіка Альба бірюзовою сумкою Chanel, а в руках тримала білий шопер з коричневими ручками. Волосся знаменитість зав’язала у трендовий крабик, одягнула сережки та безліч золотистих ланцюжків та кольє на шию. Також її руку прикрашали браслети та годинник.



Стильний образ Джессіки Альби / Copyright



Стильний образ Джессіки Альби / Copyright