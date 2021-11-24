Дженніфер Лоуренс знялася у фантастичній фотосесії для Vanity Fair: розкішні фото

Відома голлівудська акторка Дженіффер Лоуренс знялася для обкладинки глянцю Vanity Fair. Оскароносна знаменитість, яка вагітна первістком постала перед фотографом у відвертій фотосесії.

Після тривалої перерви у зйомках Лоуренс повертається на екран у комедії Адама Маккея про кінець світу "Не дивись угору", в якій вона та Леонардо Ді Капріо грають вчених.

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До початку 2018 року Лоуренс була однією з найбільш високооплачуваних актрис у світі, але її останні чотири фільми ("Пасажири", "Мати!", "Червоний горобець" і "Темний Фенікс") зібрали погані відгуки в мережі.

Я не давала ту якість, яку мала. Я думаю, що просто всім набридла, і навіть собі. Я дійшла до точки, в якій нічого не могла зробити правильно,

– пояснює свою відсутність на екранах акторка.

На обкладинці глянцю зірка постала у в’язаному чорно-білому светрі та коротких шортах. Вбрання знаменитість одягнула від бренду Dior. Візажисти зробили на обличчі насичений макіяж в чорних тонах.



Ефектна фотосесія Дженніфер Лоуренс / Фото з Vanity Fair

Для фотосесії знаменитість приміряла чорний купальник від Hermès та браслет Mahnaz Collection. Також вона позувала на ліжку у боді від Celine. На чорно-білому кадрі знаменитість постала у чорній сукні від N21.



Ефектна фотосесія Дженніфер Лоуренс / Фото з Vanity Fair



Ефектна фотосесія Дженніфер Лоуренс / Фото з Vanity Fair



Ефектна фотосесія Дженніфер Лоуренс / Фото з Vanity Fair

Стилісти також підібрали для білявки кутюрні речі. Вона одягнула жакет від Balenciaga Couture, білу сукню-сорочку від Valentino Haute Couture.

В інтерв’ю журналістам Лоуренс зазначила, що їй досі боляче від того, що кілька років тому хакери злили в мережу її оголені фото. За словами акторки, їй гірко усвідомлювати, що навіть зараз будь-яка людина може переглянути ці світлини. Втім знаменитість не посоромилася оголити тіло задля ефектного кадру в окулярах від Jacques Marie Mage.

31-річна майбутня мама, відчуває зараз деяку схвильованість та не охоче ділиться своїми відчуттями зі світом.

"Якби я була на обіді, і хтось там сказав: "О, Боже мій, ти чекаєш на дитину", я б відповіла: "Боже, я не можу говорити про це. Відійди від мене, псих!". Інстинкт у моєму тілі хоче захистити конфіденційність до кінця мого життя", – зазначила акторка.



Ефектна фотосесія Дженніфер Лоуренс / Фото з Vanity Fair



Ефектна фотосесія Дженніфер Лоуренс / Фото з Vanity Fair



Ефектна фотосесія Дженніфер Лоуренс / Фото з Vanity Fair



Ефектна фотосесія Дженніфер Лоуренс / Фото з Vanity Fair