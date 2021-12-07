Знаменитість зараз перебуває в центрі уваги. Разом з Леонардо Ді Капріо зірка презентує фільм "Не дивись вгору", а також підігріває інтерес до своєї персони особливим станом. 31-річна акторка в очікуванні на первістка.

Читайте також Леоні Ганне завітала на червону доріжку в помпезній молочній сукні: бездоганні фото

Красуня вже кілька разів з’являлася на публіці в сукнях, які підкреслювали її округлий животик, втім цього разу вона підібрала обтислу сукню, яка надзвичайно їй личить.

Образ Дженніфер Лоуренс

Напередодні Дженніфер приїхала на телешоу The Late Show зі Стівеном Колбертом. Оскароносна акторка продемонструвала для широкої публіки розкішний образ для майбутніх мам. Вона одягнула чорну обтислу сукню міді в горошок з квадратним вирізом. Таке плаття ніколи не виходить з моди та актуальне в будь-який сезон.

Стильний аутфіт знаменитість доповнила чорними туфлями-човниками на підборах. Зірка розпустила волосся та вклала його у легкі локони. Лоуренс доповнила look намистом з перлин та сережками, а на обличчі зробила ніжний макіяж.



Модний образ Дженніфер Лоуренс / Фото з Getty Images



Модний образ Дженніфер Лоуренс / Фото з Getty Images