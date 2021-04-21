Голлівудська зірка Дженніфер Лопес привертає увагу кіноманів кадрами під час зйомок комедійного фільму Shotgun Wedding, які відбуваються в Домінікані. Втім цього разу шанувальники можуть помилуватися фотосесією знаменитості для глянцю InStyle.

У своєму інстаграмі співачка нещодавно опублікувала декілька кадрів з фотосесії. На представлених світлинах для 150-мільйонної аудиторії Джей Ло позувала у відвертому вбранні з розстібнутою сорочкою та купальнику.

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В мережі вже з’явилася ціла фотосесія, на якій 51-річна знаменитість красувалась у стильному вбранні. Популярна акторка знялася у фотосесії для травневого номера.

На представлених кадрах актриса позувала у чорному total look. Стилісти підібрали для неї комбінезон, який довершили ременем на талії, якій вигідно підкреслював струнку фігуру Дженніфер.



Дженніфер Лопес знялася у фотосесії для InStyle / Фото з інстаграму

Перед камерою фотографа знаменитість з'явилася у чорній сукні довжини максі від улюбленого дизайнера Тіни Кароль – грузинського модельєра Девіда Коми. Обтислу сукню на широких бретелях доповнив годинник від Chanel та численні прикраси Cartier.

Для кадру Лопес спокусливо виходила із води намочивши низ сукні. Стилісти зібрали її волосся у пучок, залишивши пасма спереду, додавши образу невимушеності.



Дженніфер Лопес знялася у фотосесії для InStyle / Фото з інстаграму

Для чорно-білої світлини зірка приміряла чорний комбінезон Dolce & Gabbana без бретельок з ґудзиками. Візажисти зробили їй насичений макіяж, що складався з темних тіней на повіках та коричневого блиску на губах. Для іншого кадру Джей Ло одягнула білу вкорочену сорочку та чорні мокасини.



Дженніфер Лопес знялася у фотосесії для InStyle / Фото з інстаграму



Дженніфер Лопес знялася у фотосесії для InStyle / Фото з інстаграму

На всіх світлинах знаменитість щиро посміхається. Не обійшовся без сяючої посмішки кадр зроблений у білих джинсах Etro та чорній футболці з принтом, на якому вона зображена.



Дженніфер Лопес знялася у фотосесії для InStyle / Фото з інстаграму

Також акторка позувала у шовковій бежевій блузі, чорних трусах з мереживом та ремені від Saint Laurent та купальнику з паєтками по краях.



Дженніфер Лопес знялася у фотосесії для InStyle / Фото з інстаграму



Дженніфер Лопес знялася у фотосесії для InStyle / Фото з інстаграму



Дженніфер Лопес знялася у фотосесії для InStyle / Фото з інстаграму