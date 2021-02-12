Дженніфер Лопес показує гігантську сумку Coach: такої ви ще не бачили

Кожна дівчина точно має містку велику сумку, в яку можна покласти всі найнеобхідніші речі. Втім такої гігантської сумки, яку представив відомий американський бренд одягу і аксесуарів Coach ви ще точно не бачили.

Співачка Дженніфер Лопес є обличчям бренду Coach, тож вже встигла продемонструвати величезну сумку з нової рекламної кампанії. Сумки-подушки представлені у трьох кольорах: білому, рожевому та зеленому.

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Такими об’ємними сумками бренд Coach вирішив привернути увагу покупців, і варто зазначити, що їм це вдалося. Насправді ці шкіряні сумки – всього лише рекламні макети. Справжні сумки Pillow Tabby в реальності виглядають набагато компактнішими.

Моделями аксесуарів стали відома співачка Дженніфер Лопес, фотомодель та дівчина Леонардо Ді Капріо Каміла Морроне та актор Квінсі Браун.

Сумка Pillow Tabby – ідеальна модель сумки-багета, яка не втрачатиме своєї популярності в новому сезоні. Дизайнери зазначають, що сумка з м’якої шкіри отримала свою назву Pillow Tabby через те, що за відчуттями вона м’яка, як подушка. Коштує нова модель сумки у трьох кольорах 19 тисяч гривень.

Для рекламного відеоролика Дженіфер Лопес позувала у бежевому тренчі лежачи на коричневому дивані. Співачка та акторка насолоджувалася тим, що тримала в руках рожеву мрію кожної дівчини – ідеальну сумку-багет Pillow Tabby.