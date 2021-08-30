Дженніфер Лопес прийшла на показ Dolce&Gabbana у короні та топі з кристалами: дивовижний вихід

Голлівудська акторка та співачка Дженніфер Лопес завітала у феєричному образі на шоу Alta Moda, яке організував італійський бренд Dolce&Gabbana у Венеції. 52-річна знаменитість вразила публіку дивовижним аутфітом, що складався з елементів гардероба іменитої марки.

Знаменитості, музи та друзі бренду приплили на гондолах до причалу до площі Сан-Марко та потрапили під приціли фотокамер. Головною героїнею події стала знаменитість Дженніфер Лопес, яка підібрала для події по-справжньому королівський наряд.

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Знаменитість одягнула на показ бра з вишивкою та різнокольоровими кристалами, поєднавши його зі штанами, що всипані великими бутонами троянд. Зверху знаменитість приміряла розкішний жакардовий кейп бірюзового кольору з квітковим принтом.

До такого фантастичного образу співачка підібрала золотисті босоніжки на високих підборах. Доповненням стала золотиста міні сумка з серцем, зробленим із кристалів. Головною родзинкою стала корона та масивні аксесуари у стилі Dolce&Gabbana, які зробили її аутфіт ще ефектнішим. Знаменитість зробила зачіску у вигляді масивного пучка, а стилісти нанесли насичений макіяж.



Фантастичний образ Джей Ло / Фото з інстаграму співачки



Фантастичний образ Джей Ло / Фото з інстаграму співачки

Очі Джей Ло намалювали сірими та чорними тінями, контур губ обвели коричневим олівцем та бежевим блиском. Візажисти вдалися до нехитрого трюку та обвели верхню губу олівцем значно вище, піддавши співачку на чималу критику в мережі. У коментарях прихильники пишуть, що співачка прекрасна і без техніки "чарівний олівець", якою часто користуються візажисти, щоб візуально зробити губи повнішими.



Макіяж Джей Ло / Фото з інстаграму співачки

Аутфіт знаменитості так прискіпливо розглядали, що навіть помітили одну деталь, про яку Джей Ло у поспіху забула. Британські журналісти Daily Mail помітили бірку на кейпі. Стилісти зірки забули зняти цінник з виробу, тож конфуз вже розлетівся мережею. Втім така дрібниця не затьмарила розкішний look, у якому співачка виглядала справжньою королевою.



Конфуз з біркою Джей Ло / Фото з інстаграму