Вже другий сезон Дженніфер Лопес є амбасадоркою бренду, тож бере головну участь у зйомках. 52-річна виконавиця презентувала нові сумки разом із Кейт Мосс, співачкою Келсі Лу та актором Ма Чже. У своєму інстаграмі вона опублікувала кілька кадрів, на яких позувала в чарівному аутфіті.

Партнерський матеріал Найреалістичніший настінний електрокамін з кристалами Ignite XL від ірландської компанії Dimplex

Джей Ло постала перед камерою німецького фотографа Юргена Теллера, а за стилізацію образів відповідав Олів’є Ріццо. Зйомка відбувалася у сонячному Маямі.

Артистка одягнула голубу квіткову сукню на довгий рукав довжини міді, яку поєднала з хутряними сабо на підборах. Її образ довершила молочна двобортна шуба та сумка Rogue, яку випустили вперше у 2016 році. Цього року аксесуар презентували з органічної бавовни та переробленого поліестеру.

Важливо дотримуватись вишуканого стилю не тільки в одязі, але й інтер’єрі. Допоможуть вам у цьому електрокаміни Dimplex. Виробники подбали не тільки про їхню якість і безпечність, але й про дизайн, який ідеально доповнить вигляд вашого помешкання.

Стилісти випрямили світле волосся Дженніфер, а візажисти нанесли ефектний макіяж намалювавши очі темними тінями, а губи – насиченою коричневою помадою.

Знаменитість позувала на сходах зухвало демонструючи свої довгі стрункі ноги та бездоганний образ. Прихильникам сподобалися нові кадри співачки, тож вони засипали її приємними коментарями.

"Ти така чарівна";

"Просто прекрасна";

"Ти так гарно виглядаєш";

"Яка ви вродлива!";

"Приголомшлива зйомка".



Дженніфер Лопес презентує нову сумку Coach / Фото з інстаграму співачки



Дженніфер Лопес презентує нову сумку Coach / Фото з інстаграму співачки



Дженніфер Лопес презентує нову сумку Coach / Фото з інстаграму співачки



Дженніфер Лопес презентує нову сумку Coach / Фото з інстаграму співачки