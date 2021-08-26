Дженніфер Лопес одягнула сукню від улюбленого дизайнера Тіни Кароль: чарівний кадр

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес похизувалася в мережі стильним образом. 52-річна американка одягнула сукню від улюбленого дизайнера Тіни Кароль – Девіда Коми.

Дженніфер Лопес завжди перебуває в центрі уваги. Знаменитість часто запрошують на телезйомки, світські події та фотосесії. У своєму інстаграмі, за яким стежить 172 мільйони прихильників, акторка показала неонову сукню від дизайнера Девіда Кома.

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Вбрання грузинського модельєра любить українська виконавиця Тіна Кароль. Знаменитість часто з’являлася у сукнях дизайнера на талант-шоу "Голос країни". Одяг відомого дизайнера також люблять такі знаменитості, як Бейонсе, Кара Делевінь, Кендалл Дженнер та Розі Гантінгтон-Вайтлі.

Дженніфер Лопес обрала сукню з колекції Pre-Fall 2021. Трикотажна неонова сукня лаймового кольору з краплеподібним вирізом на животі та ґудзиками вдало підкреслила фігуру акторки. Дженніфер слідкує за собою, не пропускає спортзал, тож може похизуватися ідеальною талією.

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Акторка зібрала передні пасма волосся ззаду, повністю відкривши своє обличчя на якому сяяв бездоганний макіяж. Візажисти намалювали очі мідними тінями, а пухкі губи обвели коричневим олівцем та нафарбували нюдовою помадою.

Аутфіт знаменитості довершували сережки з діамантами від бренду Vrai та перстень на руці з масивним камінням.

У дописі красуня зазначила, що зробила селфі в улюбленому неоновому відтінку, тож зовсім скоро прихильники JLO BEAUTY побачать новинку. Ймовірно, селфі зроблене під час бекстейджу над рекламною зйомкою.



Дженніфер Лопес у сукні David Koma / Фото з інстаграму співачки



Дженніфер Лопес у сукні David Koma / Фото з інстаграму співачки



Сукня David Koma / Фото з інстаграму бренду